У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160...

Додано: Суб 22 чер, 2019 19:42

sasch написав: kalinavalera1 Не знаю где вас так жестоко в шортах ущемляли, может в очень статусных ресторанах, но в обычных заведениях ни в одной стране не сталкивался Не знаю где вас так жестоко в шортах ущемляли, может в очень статусных ресторанах, но в обычных заведениях ни в одной стране не сталкивался

Шорты, спортивные костюмы , пижамы, велосипедки , купальники, банные махровые и шелковые халаты , пеньюары, кухонные фартуки , рыбацкие сапоги и тп. А еще пчеловоды носят такую шляпу с "вуалью" от пчел - все это очень специфическая одежда. Даже на вечеринках бывает дресс-код. Тем более в политике и в бизнесе. Я не понимаю - за чем человеку - у которого везде кондики демонстрировать голое тело, там более далеко не юноша и не красавец -не Аполлон. Это для президента он молод и не опытен, а для манекенщика -для модели - он уже стар. Хотя и для молодого красавца - это тоже не этично в ряде случае. А для не молодого и не красивого мужчины - публично обнажаться.... Уж лучше бы в пижаме рассекал! Или в женском пеньюаре - в рамках борьбы за свободу лиц с нетрадиционной ориентацией? То что он от галстука отказался - понимаю и не осуждаю. ( смотря в каких случаях, конечно). В жару светлый льняной костюм кстати. Можно от пиджака отказаться. Тоже можно понять. А шорты - это уже дичь. Ему не об том думать надо, не о нарядах, и не о своем повышенном комфорте, дико одеждой привлекать к себе внимание. Вы видели когда-нибудь СЛУГУ - официанта, допустим к примеру - в шортах ? Мужчина - который служит - возьмем другую сферу -в армии - не одевается по свой прихоти. Одежда в том числе демонстрирует настроение и состояние человека. На работе уместно не расслабляться "до шортов" даже солдату. А уж президент тем более обязан быть сосредоточенным и собранным. Не тем он занимается. Странно что он "не тем " - слишком активно занимается. Есть две темы - а точнее даже все 4 , которые он должен "потянуть". Это - тарифы, война, зарплаты и пенсии ( доходы населения в пределах реального прожиточного минимума общепринятого на этой планете ), экономический рост и развитие страны. Какие шорты и школьные формы ?