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Авіакомпанії світу вишикувалися
в чергу за новим...

Авіакомпанії світу вишикувалися в чергу за новим...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:19

Авіакомпанії світу вишикувалися в чергу за новим...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський авіакосмічний концерн Airbus SA отримав понад 270 замовлень на нову модель наддалекомагістрального вузькофюзеляжного літака A321XLR за три дні роботи міжнародного авіасалону в Ле-Бурже.

Дивися повний текст Авіакомпанії світу вишикувалися в чергу за новим наддалеким літаком Airbus.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:20

Airbus хорошие самолеты.
blueiceua
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