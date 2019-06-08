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Авіакомпанії світу вишикувалися в чергу за новим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:19
Пропонуємо до обговорення:
Європейський авіакосмічний концерн Airbus SA отримав понад 270 замовлень на нову модель наддалекомагістрального вузькофюзеляжного літака A321XLR за три дні роботи міжнародного авіасалону в Ле-Бурже.
Дивися повний текст Авіакомпанії світу вишикувалися в чергу за новим наддалеким літаком Airbus
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:20
Airbus хорошие самолеты.
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