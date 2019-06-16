За його словами, для цього Україні необхідно позбутися корупції і вивести економіку з тіні.
Дивися повний текст За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business - Президент.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:16
За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business - Президент.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:16
як показала практика, після виборів зеля робить протилежне тому, що обіцяв
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:21
Re: За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business -...
Все так просто у Зеленского - вывести экономики из Тени. А ничего что за оценкой МВФ у нас стабильно около 40% экономики в тени уже много много лет. Тут нужны уж совсем радикальные изменения.
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