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За три роки Україна увійде
до топ-10 Doing Business -...

За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:16

За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business -...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, для цього Україні необхідно позбутися корупції і вивести економіку з тіні.

Дивися повний текст За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:16

як показала практика, після виборів зеля робить протилежне тому, що обіцяв
alex_o
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:21

Re: За три роки Україна увійде до топ-10 Doing Business -...

Все так просто у Зеленского - вывести экономики из Тени. А ничего что за оценкой МВФ у нас стабильно около 40% экономики в тени уже много много лет. Тут нужны уж совсем радикальные изменения.
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08

В евроассоциацию уже вошли и что из этого получилось все вдят.
blueiceua
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