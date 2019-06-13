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В Україні середні зарплати
пробили нову доларову...

В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:30

В Україні середні зарплати пробили нову доларову...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в квітні 2019 року в приватному секторі виросли середні зарплати до 440 доларів (11,6 тис. грн).

Дивися повний текст В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку (інфографіка).
R2
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приватний сектор конкурує з польським ринком.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:05

Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...

Расскажите про бюджетные.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:50

"Сайты поиска работы говорят".
У них зп с сайтов поиска работы выросла что ли. Тогда уже бы поо долл рисовали -- там можно сделать какую угодно
Пусть реальную зп посчитают.
"Мы остановили инфляцию на уровне 8,8% в апреле"
Обычный сезонный фактор -- летом овощи-фрукты дешевеют, на зиму поднмаются.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:23

Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...

  blueiceua написав:Обычный сезонный фактор -- летом овощи-фрукты дешевеют, на зиму поднмаются.

Когда пытаешься "блеснуть умом" на форуме, изучи хоть теорию по тому показателю, который взялся комментировать. Инфляция 8,8% - это годовая инфляция, т.е. месяц к соотв. месяцу прошлого года. Сезонность в годовом показателе по умолчанию отсутствует.
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