В Україні в квітні 2019 року в приватному секторі виросли середні зарплати до 440 доларів (11,6 тис. грн).
Дивися повний текст В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку (інфографіка).
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:30
В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку (інфографіка).
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:05
Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
Расскажите про бюджетные.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:50
"Сайты поиска работы говорят".
У них зп с сайтов поиска работы выросла что ли. Тогда уже бы поо долл рисовали -- там можно сделать какую угодно
Пусть реальную зп посчитают.
"Мы остановили инфляцию на уровне 8,8% в апреле"
Обычный сезонный фактор -- летом овощи-фрукты дешевеют, на зиму поднмаются.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:23
Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
Когда пытаешься "блеснуть умом" на форуме, изучи хоть теорию по тому показателю, который взялся комментировать. Инфляция 8,8% - это годовая инфляция, т.е. месяц к соотв. месяцу прошлого года. Сезонность в годовом показателе по умолчанию отсутствует.
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