В Україні в квітні 2019 року в приватному секторі виросли середні зарплати до 440 доларів (11,6 тис. грн).
Дивися повний текст В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку (інфографіка).
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:30
В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні середні зарплати пробили нову доларову позначку (інфографіка).
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:05
Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
Расскажите про бюджетные.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:50
"Сайты поиска работы говорят".
У них зп с сайтов поиска работы выросла что ли. Тогда уже бы поо долл рисовали -- там можно сделать какую угодно
Пусть реальную зп посчитают.
"Мы остановили инфляцию на уровне 8,8% в апреле"
Обычный сезонный фактор -- летом овощи-фрукты дешевеют, на зиму поднмаются.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:23
Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
Когда пытаешься "блеснуть умом" на форуме, изучи хоть теорию по тому показателю, который взялся комментировать. Инфляция 8,8% - это годовая инфляция, т.е. месяц к соотв. месяцу прошлого года. Сезонность в годовом показателе по умолчанию отсутствует.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:32
Re: В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
откуда они знают какая у меня зарплата ??? я думал знает только бос и я ? а тут оказывается ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:37
По последним данным уже 9,6% (май 2019 к маю 2018)
Я лично прогнозирую до 12% инфляции к августу/сентябрю 2019.
Проблемы нашего мин.фина и НБУ в том, что они ничего не прогнозируют даже на месяц вперед.
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:53
Вранье и ещё раз вранье.В Украине средняя зарплата-вообще не показатель.Госстат манипулирует данными мастерски.А между тем масса людей живёт на минимальную зарплату,тем более бюджетники.Частный сектор тоже часто ориентируется на минимальную зарплату.Чего и Кубиву желаю.
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