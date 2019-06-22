В Україні середні зарплати пробили нову доларову...

Додано: Нед 23 чер, 2019 14:32

откуда они знают какая у меня зарплата ??? я думал знает только бос и я ? а тут оказывается ...

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html