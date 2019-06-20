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НБУ назвав найбільших кредиторів України (таблиця)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:56
Пропонуємо до обговорення:
Загальна сума приватного сектору становить 43,377 млрд доларів.
Дивися повний текст НБУ назвав найбільших кредиторів України (таблиця)
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:56
Первая пятерка-деньги "украинцев".
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