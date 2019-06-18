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Російський Внєшекономбанк
подав позов до України в...

Російський Внєшекономбанк подав позов до України в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:37

Російський Внєшекономбанк подав позов до України в...

Пропонуємо до обговорення:
Російський державний інвестиційний банк Внешэкономбанк (ВЕБ) звернувся в арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати з вимогою відшкодувати втрати дочірнього банку в Україні.

Дивися повний текст Російський Внєшекономбанк подав позов до України в арбітраж Стокгольма.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:37

Обесценены за счет политики банка... смешно
magneet
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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