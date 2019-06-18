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Російський Внєшекономбанк подав позов до України в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:37
Пропонуємо до обговорення:
Російський державний інвестиційний банк Внешэкономбанк (ВЕБ) звернувся в арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати з вимогою відшкодувати втрати дочірнього банку в Україні.
Дивися повний текст Російський Внєшекономбанк подав позов до України в арбітраж Стокгольма
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:37
Обесценены за счет политики банка... смешно
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