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А-Банк і Mastercard випустили
нову кредитну карту з...

А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:38

А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк дозволяє користуватися своїми грошима безкоштовно і заробляти на кешбеці. Нова кредитна карта дає 62 дня пільгового періоду.

Дивися повний текст А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з унікальним дизайном. Карта «Зелена» дає безкоштовний доступ до ліміту до 200 000 грн..
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:38

Плохо то что она дебетная, а не кредитная (
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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