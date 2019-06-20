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А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
А-Банк дозволяє користуватися своїми грошима безкоштовно і заробляти на кешбеці. Нова кредитна карта дає 62 дня пільгового періоду.
Дивися повний текст А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з унікальним дизайном. Карта «Зелена» дає безкоштовний доступ до ліміту до 200 000 грн.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:38
Плохо то что она дебетная, а не кредитная (
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:15
дебетка
проценты на остаток не начисляют
кешбек только в пределах Украины
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