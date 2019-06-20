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А-Банк і Mastercard випустили
нову кредитну карту з...

А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:38

А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з...

Пропонуємо до обговорення:
А-Банк дозволяє користуватися своїми грошима безкоштовно і заробляти на кешбеці. Нова кредитна карта дає 62 дня пільгового періоду.

Дивися повний текст А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з унікальним дизайном. Карта «Зелена» дає безкоштовний доступ до ліміту до 200 000 грн..
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:38

Плохо то что она дебетная, а не кредитная (
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:15

дебетка
проценты на остаток не начисляют
кешбек только в пределах Украины
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:23

Не брешіть!
Кешбек не 20%, а ДО 20%.
В основному на нормальні категорії від 1 до 2 відсотків.
Я сам такою картою користуюся.
Alexander_s
 
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