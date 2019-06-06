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Нафтогаз залучить інвестиції для видобутку газу із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:06
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз планує залучити інвестиції від трьох іноземних компаній та однієї української у розвиток видобування газу з виснажених родовищ.
Дивися повний текст Нафтогаз залучить інвестиції для видобутку газу із виснажених родовищ
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:06
Нафтогаз и так уже развалил все что только можно развалить.
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