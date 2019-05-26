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Мобільні оператори запропонували
альтернативу 4-тижневій...

Мобільні оператори запропонували альтернативу 4-тижневій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:07

Мобільні оператори запропонували альтернативу 4-тижневій...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори «Київстар», lifecell і «Vodafone Україна» визнали проблему 28-денних тарифів і частково готові їх прибрати, запропонувавши при цьому альтернативу.

Дивися повний текст Мобільні оператори запропонували альтернативу 4-тижневій тарифікації.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:07

прозрачнее - это когда тариф за месяц. Но операторы всё же никак не наедятся.
Чего только стоит тот факт, что когда в новый телефон вставляешь сим-карту, то по умолчанию включается платный интернет, а всё потому, что оператор отправляет автоматически такие настройки...
f-zhorzh
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:01

Чиновница добавила, что операторы также готовы указывать в каждом тарифном плане стоимость пользования тарифом за один день, чтобы абонентам было легче сравнивать варианты.


И как это сделать с учетом перехода на месячный период тарификации?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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