|
|
|
Мобільні оператори запропонували альтернативу 4-тижневій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Мобільні оператори «Київстар», lifecell і «Vodafone Україна» визнали проблему 28-денних тарифів і частково готові їх прибрати, запропонувавши при цьому альтернативу.
Дивися повний текст Мобільні оператори запропонували альтернативу 4-тижневій тарифікації
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89424
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:07
прозрачнее - это когда тариф за месяц. Но операторы всё же никак не наедятся.
Чего только стоит тот факт, что когда в новый телефон вставляешь сим-карту, то по умолчанию включается платный интернет, а всё потому, что оператор отправляет автоматически такие настройки...
-
f-zhorzh
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 21.03.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:01
Чиновница добавила, что операторы также готовы указывать в каждом тарифном плане стоимость пользования тарифом за один день, чтобы абонентам было легче сравнивать варианты.
И как это сделать с учетом перехода на месячный период тарификации?
Вжарим томосом по автокефалии
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
З позитиву – кожен оператор визнав, що проблема дійсно існує, і готовий її виправляти.
Геніально! Оператори самі ж створили проблему 4 тижнів, а потім її визнали і готові виправити. Але все це тільки після після втручання АМКУ. Це називається: якщо хочеш зробити добре, то зроби спочатку погано, а потім поверни все як було.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 401
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|