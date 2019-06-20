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У КМДА розповіли, коли
закуплять нові вагони метро

У КМДА розповіли, коли закуплять нові вагони метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13

У КМДА розповіли, коли закуплять нові вагони метро

Пропонуємо до обговорення:
Влада Києва планує закупити нові вагони для столичного метрополітену в 2020 році.

Дивися повний текст У КМДА розповіли, коли закуплять нові вагони метро.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:13

Правильно писать - возьмут кредит под покупку новых вагонов.
А по сути уже при черновецком такая покупка была - по кредиту метрополиитен не рассчитался и по сей день. Количество вагонов было значительно меньше.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:00

Re: У КМДА розповіли, коли закуплять нові вагони метро

Катаються по зеленой линии Крюковские вагоны. Форточки в вагонах маленькие, потому что там типа кондиционер есть, но летом он вообще ничего не охлаждает.
Laven
 
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