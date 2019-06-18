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В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Є гроші – є дороги.
Дивися повний текст В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43
Да, пацаны нормально стырят.
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