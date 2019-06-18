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В уряді назвали суму, виділену
на дороги на наступний рік

В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43

В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік

Пропонуємо до обговорення:
Є гроші – є дороги.

Дивися повний текст В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43

Да, пацаны нормально стырят.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:59

Re: В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рі

Лучше бы огласили список дорог, которые они собираються сделать в этом году. А то эти цифры ничего вообще не говорят, тем более заключают договоры по завышенным ценам и что толку с этих сумм.
Laven
 
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