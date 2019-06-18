Є гроші – є дороги.
Дивися повний текст В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:43
В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рік.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:59
Re: В уряді назвали суму, виділену на дороги на наступний рі
Лучше бы огласили список дорог, которые они собираються сделать в этом году. А то эти цифры ничего вообще не говорят, тем более заключают договоры по завышенным ценам и что толку с этих сумм.
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