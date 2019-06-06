RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) презентував нову модель міського автобуса ЗАЗ А10, який дозволяє перевозити 60 пасажирів. Показ новинки відбувся в рамках Дня відкритих дверей на Запорізькому автозаводі, де також продемонстрували приміський автобус ЗАЗ А08.

Дивися повний текст ЗАЗ представив нову модель міського автобуса.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89421
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15

Интересная статистика:
- А в это самое время украинские города вынуждены покупать белорусские автобусы.
- Вас в этом ничего не смущает?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6909
З нами з: 20.09.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні середні зарплати пробили нову доларову...
R2 » П'ят 21 чер, 2019 12:30
3 91
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 14:50
blueiceua
А-Банк і Mastercard випустили нову кредитну карту з...
R2 » П'ят 21 чер, 2019 14:38
1 31
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 14:38
2046006
Нефьодов розповів про нову корупційну тендерну схему...
R2 » Чет 06 чер, 2019 15:15
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 15:16
megabrualdeath

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13790)
21.06.2019 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.