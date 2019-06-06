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ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) презентував нову модель міського автобуса ЗАЗ А10, який дозволяє перевозити 60 пасажирів. Показ новинки відбувся в рамках Дня відкритих дверей на Запорізькому автозаводі, де також продемонстрували приміський автобус ЗАЗ А08.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15
Интересная статистика:
- А в это самое время украинские города вынуждены покупать белорусские автобусы.
- Вас в этом ничего не смущает?
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