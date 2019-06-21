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ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15
Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) презентував нову модель міського автобуса ЗАЗ А10, який дозволяє перевозити 60 пасажирів. Показ новинки відбувся в рамках Дня відкритих дверей на Запорізькому автозаводі, де також продемонстрували приміський автобус ЗАЗ А08.
Дивися повний текст ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15
Интересная статистика:
- А в это самое время украинские города вынуждены покупать белорусские автобусы.
- Вас в этом ничего не смущает?
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:25
Меня смущает, что из 60 мест для сидения 23. Как бы по итогу не оказалось, что из этих 23 половина - на крыше, в лучших традициях передовых стран Южной Азии
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max_us_ua
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:44
max_us_ua написав:
Меня смущает, что из 60 мест для сидения 23. Как бы по итогу не оказалось, что из этих 23 половина - на крыше, в лучших традициях передовых стран Южной Азии
Почему такая скромная зрада? Надо сразу сходу писать - большая половина мест вообще за пределами автобуса, остальные на крыше!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47
Как эти автобусы нужны нашим городам.... Те, кто ездит на работу по утру и назад меня понимают.
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alebik1980
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:01
Kudrjavuy написав:
Интересная статистика:
- А в это самое время украинские города вынуждены покупать белорусские автобусы.
- Вас в этом ничего не смущает?
Белорусские автобусы покупаются не через тендеры, а через лизинговую схему.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:49
нормальный автобус .вместительней спринта .
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ahaynas
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:13
У нас в г.Запорожье закупаются белорусские автобусы. Как то странно мы отправляем эти автобусы полякам, которые оценили качество и комфорт, а сами закупаем у соседей, имея под боком такой мощный завод, который простаивает и часть оборудования вывозится на металлолом.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 13:25
max_us_ua написав:
Меня смущает, что из 60 мест для сидения 23. Как бы по итогу не оказалось, что из этих 23 половина - на крыше, в лучших традициях передовых стран Южной Азии
У меня такое чувство что вы старые Богданы (которые издалека похожи на сабж) видели только на картинках.
Вы хоть понимаете ключевое отличие от тех желтых Богданов?
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Подолянин
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