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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) презентував нову модель міського автобуса ЗАЗ А10, який дозволяє перевозити 60 пасажирів. Показ новинки відбувся в рамках Дня відкритих дверей на Запорізькому автозаводі, де також продемонстрували приміський автобус ЗАЗ А08.

Дивися повний текст ЗАЗ представив нову модель міського автобуса.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:15

Интересная статистика:
- А в это самое время украинские города вынуждены покупать белорусские автобусы.
- Вас в этом ничего не смущает?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:25

Меня смущает, что из 60 мест для сидения 23. Как бы по итогу не оказалось, что из этих 23 половина - на крыше, в лучших традициях передовых стран Южной Азии
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:44

  max_us_ua написав:Меня смущает, что из 60 мест для сидения 23. Как бы по итогу не оказалось, что из этих 23 половина - на крыше, в лучших традициях передовых стран Южной Азии


Почему такая скромная зрада? Надо сразу сходу писать - большая половина мест вообще за пределами автобуса, остальные на крыше!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47

Как эти автобусы нужны нашим городам.... Те, кто ездит на работу по утру и назад меня понимают.
alebik1980
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:01

  Kudrjavuy написав:Интересная статистика:
- А в это самое время украинские города вынуждены покупать белорусские автобусы.
- Вас в этом ничего не смущает?

Белорусские автобусы покупаются не через тендеры, а через лизинговую схему.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:49

нормальный автобус .вместительней спринта .
ahaynas
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:13

У нас в г.Запорожье закупаются белорусские автобусы. Как то странно мы отправляем эти автобусы полякам, которые оценили качество и комфорт, а сами закупаем у соседей, имея под боком такой мощный завод, который простаивает и часть оборудования вывозится на металлолом.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:25

  max_us_ua написав:Меня смущает, что из 60 мест для сидения 23. Как бы по итогу не оказалось, что из этих 23 половина - на крыше, в лучших традициях передовых стран Южной Азии
У меня такое чувство что вы старые Богданы (которые издалека похожи на сабж) видели только на картинках.
Вы хоть понимаете ключевое отличие от тех желтых Богданов?
Подолянин
 
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