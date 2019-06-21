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ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57
Так это еще одна маршрутка, только более вместительная.Всего лишь 60 человек, для крупных украинских города это вообще не вместительность, если мы хотим избавиться от нереального количества маленькой нечисти на маршрутах.
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Laven
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