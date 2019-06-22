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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:57

Re: ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

Так это еще одна маршрутка, только более вместительная.Всего лишь 60 человек, для крупных украинских города это вообще не вместительность, если мы хотим избавиться от нереального количества маленькой нечисти на маршрутах.
Laven
 
Повідомлень: 40
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:03

Народ зрозумійте одне ці буси зроблені завідома на продаж до європи у нас їх життя дуже короткє,тільки на кліренс (посадка ) і все стає на свої місця не для наших доріг.Точніше дороги не для данного буса
yurinika
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Повідомлень: 1
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  #<12
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