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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:03

Народ зрозумійте одне ці буси зроблені завідома на продаж до європи у нас їх життя дуже короткє,тільки на кліренс (посадка ) і все стає на свої місця не для наших доріг.Точніше дороги не для данного буса
yurinika
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:46

Где кондиционер салона? Сколько можно в этих душегубках ездить???
Я надеюсь, хоть пневмоподвеску завезли, или там до сих пор рессоры -_\\ ?

В Польше в каждом автобусе есть кондиционер (благодаря которому и водитель выглядит более опрятно, а не как у нас (В Харькове, например) - сидит в майке-алкоголичке), и это с учетом что у них летом максимум 26-28°C, а у нас 33-34°C.
Наездились уже на скотовозах типа "Богдан А092" и Тата, Рута и Дельфин...
DoooM
 
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