ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:03
Народ зрозумійте одне ці буси зроблені завідома на продаж до європи у нас їх життя дуже короткє,тільки на кліренс (посадка ) і все стає на свої місця не для наших доріг.Точніше дороги не для данного буса
Додано: Суб 22 чер, 2019 23:46
Где кондиционер салона? Сколько можно в этих душегубках ездить???
Я надеюсь, хоть пневмоподвеску завезли, или там до сих пор рессоры -_\\ ?
В Польше в каждом автобусе есть кондиционер (благодаря которому и водитель выглядит более опрятно, а не как у нас (В Харькове, например) - сидит в майке-алкоголичке), и это с учетом что у них летом максимум 26-28°C, а у нас 33-34°C.
Наездились уже на скотовозах типа "Богдан А092" и Тата, Рута и Дельфин...
Додано: Нед 23 чер, 2019 01:42
Никто с Вами не спорит!
Есть один маленький вопросик:
- Неужели импортные запасные части доступнее нашим транспортникам, чем отечественные?
Ну, и автобус "Кубань" выпускавшийся на ЗАЗе(при чём как раз для наших дорог) вроде как то же не востребован.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 23 чер, 2019 01:49
Нема питань!
Любой, под любий автобус - тілки робе їх Німеччина.(даже для городского транспорта)
Ви вже готові платити у три рази більше?
(За сам кондиционер, за его амортизацию, за лишний расход топлива в автобусе)
- Или комфортее будет на такси с попутчиками?
Посчитайте - прослезитесь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 23 чер, 2019 09:52
Обоснование оплаты в 3 раза больше?
Я согласен чтоб вместо 9грн (Харьковские маршрутки) было 12-15 грн, но чтоб это был хороший транспорт, с кондеем, с нормальным салоном и нематерящимся водителем.
PS: при потреблении дизеля 20л/100 км он уже за 5 пассажиров (по 12-15грн) оплачивает себе дорогу длиной 10км (2л дизеля), порой это длина всего маршрута. Всё что больше 5 человек за маршрут - это уже прибыль.
Даже при текущей стоимости в 9грн они себя неплохо чувствуют, но качество услуг говно.
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:07
Согласие одного человека особо ничего не значит. Для полноты картины надо провести опрос, но только среди пользователей маршруток, согласны ли вы вместо 9 грн оплачивать за проезд 15 грн при условии наличия кондиционера и не матерящегося водителя.
Осталось еще насобирать деньги на покупку микроавтобуса, если брал в долг, или хотя бы на вернуть потраченные деньги.
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