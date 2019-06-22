ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

Додано: Нед 23 чер, 2019 13:13

на форуме все готовы платить и 20грн. а реально???как только повышение идёт на 1грн, то моментально всякие общ.организации стоят под мэрией с лозунгами - дорого.и второе.закупили у нас в городе большие автобусы. но в них в часы пик не войти. там одни пенсы утром едут на базар, что бы купить типа сахар, который на 10коп. дешевле чем в сильпо или атб.пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются.