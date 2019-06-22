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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:03

Народ зрозумійте одне ці буси зроблені завідома на продаж до європи у нас їх життя дуже короткє,тільки на кліренс (посадка ) і все стає на свої місця не для наших доріг.Точніше дороги не для данного буса
yurinika
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 22:18

...а також без кондиціонера!!!(((
satadira01
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 23:46

Где кондиционер салона? Сколько можно в этих душегубках ездить???
Я надеюсь, хоть пневмоподвеску завезли, или там до сих пор рессоры -_\\ ?

В Польше в каждом автобусе есть кондиционер (благодаря которому и водитель выглядит более опрятно, а не как у нас (В Харькове, например) - сидит в майке-алкоголичке), и это с учетом что у них летом максимум 26-28°C, а у нас 33-34°C.
Наездились уже на скотовозах типа "Богдан А092" и Тата, Рута и Дельфин...
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:42

  yurinika написав:Народ зрозумійте одне ці буси зроблені завідома на продаж до європи у нас їх життя дуже короткє,тільки на кліренс (посадка ) і все стає на свої місця не для наших доріг.Точніше дороги не для данного буса

Никто с Вами не спорит!
Есть один маленький вопросик:
- Неужели импортные запасные части доступнее нашим транспортникам, чем отечественные?

Ну, и автобус "Кубань" выпускавшийся на ЗАЗе(при чём как раз для наших дорог) вроде как то же не востребован.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:49

  DoooM написав:Где кондиционер салона? Сколько можно в этих душегубках ездить???
Я надеюсь, хоть пневмоподвеску завезли, или там до сих пор рессоры -_\\ ?

В Польше в каждом автобусе есть кондиционер (благодаря которому и водитель выглядит более опрятно, а не как у нас (В Харькове, например) - сидит в майке-алкоголичке), и это с учетом что у них летом максимум 26-28°C, а у нас 33-34°C.
Наездились уже на скотовозах типа "Богдан А092" и Тата, Рута и Дельфин...

Нема питань!
Любой, под любий автобус - тілки робе їх Німеччина.(даже для городского транспорта)
Ви вже готові платити у три рази більше?
(За сам кондиционер, за его амортизацию, за лишний расход топлива в автобусе)
- Или комфортее будет на такси с попутчиками? :lol:
Посчитайте - прослезитесь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:52

  Kudrjavuy написав:Ви вже готові платити у три рази більше?

Обоснование оплаты в 3 раза больше?
Я согласен чтоб вместо 9грн (Харьковские маршрутки) было 12-15 грн, но чтоб это был хороший транспорт, с кондеем, с нормальным салоном и нематерящимся водителем.
PS: при потреблении дизеля 20л/100 км он уже за 5 пассажиров (по 12-15грн) оплачивает себе дорогу длиной 10км (2л дизеля), порой это длина всего маршрута. Всё что больше 5 человек за маршрут - это уже прибыль.
Даже при текущей стоимости в 9грн они себя неплохо чувствуют, но качество услуг говно.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:07

  DoooM написав:Я согласен чтоб вместо 9грн (Харьковские маршрутки) было 12-15 грн, но чтоб это был хороший транспорт, с кондеем, с нормальным салоном и нематерящимся водителем.


Согласие одного человека особо ничего не значит. Для полноты картины надо провести опрос, но только среди пользователей маршруток, согласны ли вы вместо 9 грн оплачивать за проезд 15 грн при условии наличия кондиционера и не матерящегося водителя.

  DoooM написав:Всё что больше 5 человек за маршрут - это уже прибыль.


Осталось еще насобирать деньги на покупку микроавтобуса, если брал в долг, или хотя бы на вернуть потраченные деньги.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:13

на форуме все готовы платить и 20грн. а реально???
как только повышение идёт на 1грн, то моментально всякие общ.организации стоят под мэрией с лозунгами - дорого.
и второе.
закупили у нас в городе большие автобусы. но в них в часы пик не войти. там одни пенсы утром едут на базар, что бы купить типа сахар, который на 10коп. дешевле чем в сильпо или атб.
пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:00

  Игорь Алексеевич написав:на форуме все готовы платить и 20грн. а реально???
как только повышение идёт на 1грн, то моментально всякие общ.организации стоят под мэрией с лозунгами - дорого.
и второе.
закупили у нас в городе большие автобусы. но в них в часы пик не войти. там одни пенсы утром едут на базар, что бы купить типа сахар, который на 10коп. дешевле чем в сильпо или атб.
пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются. :roll:

Ну, батенька вы Рамсы попутали - от 60 грн слабо?(от 2х евро)
По поводу пенсов - не нравиться? Ездите на машине.
Посчитал меру: покупка и эксплуатация автомобиля(бюджетного) - в 2 раза дороже, чем 24 часа в сутки пользоваться такси.
- о "своей машине" - забыли.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 23 чер, 2019 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:03

  DoooM написав:
  Kudrjavuy написав:Ви вже готові платити у три рази більше?

Обоснование оплаты в 3 раза больше?
Я согласен чтоб вместо 9грн (Харьковские маршрутки) было 12-15 грн, но чтоб это был хороший транспорт, с кондеем, с нормальным салоном и нематерящимся водителем.
PS: при потреблении дизеля 20л/100 км он уже за 5 пассажиров (по 12-15грн) оплачивает себе дорогу длиной 10км (2л дизеля), порой это длина всего маршрута. Всё что больше 5 человек за маршрут - это уже прибыль.
Даже при текущей стоимости в 9грн они себя неплохо чувствуют, но качество услуг говно.

НЕма пытань!
Покупайте маршрут, покупайте автобус, нанимайте водителей, платите всему скоту откаты-страховки.
И возите людей!
По поводу автобуса Вам даже на электрическом ходу сделают "Экологичные" - на соседнем заводе : Вопрос в том, "А готовы ли Вы за это платить?"
С цивилизованными условиями, но по 12-15грн-Слабо?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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