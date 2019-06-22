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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:20

  Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются. :roll:

А для тех, кто "в танке" напомню:
Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя:
И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила
- Не могу взять - полный!
- В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".

- Ездить стало лучше?
- Нет.
- Увеличилось количество транспорта?
- Нет.
- Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза
- Перевозчик стал больше зарабатывать?
- Нет!
- Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней.
- Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли!
Вот и уся арифметика!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:26

  Kudrjavuy написав:
  Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются. :roll:

А для тех, кто "в танке" напомню:
Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя:
И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила
- Не могу взять - полный!
- В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".

- Ездить стало лучше?
- Нет.
- Увеличилось количество транспорта?
- Нет.
- Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза
- Перевозчик стал больше зарабатывать?
- Нет!
- Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней.
- Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли!
Вот и уся арифметика!


вы наверное с бадуна???
закон про стоячих относится к маршруткам не предн.для перевозки людей стоя.
автобусы большой вместимости как раз и предназначены для перевозки пассажиров сидя и стоя :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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