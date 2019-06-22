ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются.
А для тех, кто "в танке" напомню:
Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя:
И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила
- Не могу взять - полный!
- В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".
- Ездить стало лучше?
- Нет.
- Увеличилось количество транспорта?
- Нет.
- Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза
- Перевозчик стал больше зарабатывать?
- Нет!
- Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней.
- Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли!
Вот и уся арифметика!