ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

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Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах. кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются.
А для тех, кто "в танке" напомню: Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя: И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила - Не могу взять - полный! - В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".
- Ездить стало лучше? - Нет. - Увеличилось количество транспорта? - Нет. - Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза - Перевозчик стал больше зарабатывать? - Нет! - Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней. - Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли! Вот и уся арифметика!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах. кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются.
А для тех, кто "в танке" напомню: Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя: И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила - Не могу взять - полный! - В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".
- Ездить стало лучше? - Нет. - Увеличилось количество транспорта? - Нет. - Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза - Перевозчик стал больше зарабатывать? - Нет! - Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней. - Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли! Вот и уся арифметика!
вы наверное с бадуна??? закон про стоячих относится к маршруткам (типа спринтер), которые не предн.для перевозки людей стоя. автобусы большой вместимости как раз и предназначены для перевозки пассажиров сидя и стоя
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Kudrjavuy написав:НЕма пытань! Покупайте маршрут, покупайте автобус, нанимайте водителей, платите всему скоту откаты-страховки. И возите людей! По поводу автобуса Вам даже на электрическом ходу сделают "Экологичные" - на соседнем заводе : Вопрос в том, "А готовы ли Вы за это платить?" С цивилизованными условиями, но по 12-15грн-Слабо?
Тоесть вы против цивилизованных условий проезда, лишь бы было дешевле? Никто и не говорил что это должно быть дешево.
Kudrjavuy написав:НЕма пытань! Покупайте маршрут, покупайте автобус, нанимайте водителей, платите всему скоту откаты-страховки. И возите людей! По поводу автобуса Вам даже на электрическом ходу сделают "Экологичные" - на соседнем заводе : Вопрос в том, "А готовы ли Вы за это платить?" С цивилизованными условиями, но по 12-15грн-Слабо?
Тоесть вы против цивилизованных условий проезда, лишь бы было дешевле? Никто и не говорил что это должно быть дешево.
Цивилизованные условия - начинаются с дороги. За которую Вы заплатили при покупке автобуса и платите ежедневно за топливо. Подземных переходов, путепроводов, развязок, выделенных полос, льготных местах на кладбищах...
Вам предоставлен выбор. 1. Вы лезите в социальный вид транспорта 2. Вы требуете условий люкс - но по социальным ценам.(1евро с пассажира - это только прямые издержки, сегодня...) 3. Хотя у Вас есть выбор такси и личный транспорт.
Результат: "это фуфло раздувают наёмные кликуши - от лиц заинтересованных" - коммунального общественного транспорта не будет ни какого!
Для чего Вам предложено открыть свой бизнес и возить в условиях "Люкс" параллельно по 12-15грн. - Чего не понять? - Город пойдёт Вам на уступки без понижения интереса действующих перевозчиков.
Платит в результате - ПАССАЖИР! Попытка загнать его в "все по 60" - как правило провальны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.