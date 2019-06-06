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ЗАЗ представив нову
модель міського автобуса

ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:20

  Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются. :roll:

А для тех, кто "в танке" напомню:
Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя:
И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила
- Не могу взять - полный!
- В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".

- Ездить стало лучше?
- Нет.
- Увеличилось количество транспорта?
- Нет.
- Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза
- Перевозчик стал больше зарабатывать?
- Нет!
- Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней.
- Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли!
Вот и уся арифметика!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:26

  Kudrjavuy написав:
  Игорь Алексеевич написав:пока не уберут льготы на бесплатный проезд для более 30 категорий населения, то так и будем ездить в переполненных автобусах и троллейбусах.
кстати эти льготники и убивают общ.транспорт, т.к. им по всё по барабану и они его не берегут. лезут в него и утром и вечером, что аж двери не закрываются. :roll:

А для тех, кто "в танке" напомню:
Что в Украине даже Закон существует запрещающий перевозить пассажиров стоя:
И того картинка: последний пригородный автобус - на который за 20км впритык ... - а водила
- Не могу взять - полный!
- В результате под эгидой национальных меньшинств были организованы бригады(в народе банды) "контролёров" - транспорта на ходу громящих перевозчиков, что возят пассажиров "пешком".

- Ездить стало лучше?
- Нет.
- Увеличилось количество транспорта?
- Нет.
- Значительно увеличилась стоимость проезда в 2,3 раза
- Перевозчик стал больше зарабатывать?
- Нет!
- Он лицам с неукраинским происхождением стал платить отступные за Право пассажира едить когда ему(пассажиру) удобней.
- Перемога? По Эуропейски? Воры за этим Законом и организацией системы вымогателей стояли!
Вот и уся арифметика!


вы наверное с бадуна???
закон про стоячих относится к маршруткам (типа спринтер), которые не предн.для перевозки людей стоя.
автобусы большой вместимости как раз и предназначены для перевозки пассажиров сидя и стоя :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:36

  Kudrjavuy написав:НЕма пытань!
Покупайте маршрут, покупайте автобус, нанимайте водителей, платите всему скоту откаты-страховки.
И возите людей!
По поводу автобуса Вам даже на электрическом ходу сделают "Экологичные" - на соседнем заводе : Вопрос в том, "А готовы ли Вы за это платить?"
С цивилизованными условиями, но по 12-15грн-Слабо?

Тоесть вы против цивилизованных условий проезда, лишь бы было дешевле? Никто и не говорил что это должно быть дешево.
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:27

  DoooM написав:
  Kudrjavuy написав:НЕма пытань!
Покупайте маршрут, покупайте автобус, нанимайте водителей, платите всему скоту откаты-страховки.
И возите людей!
По поводу автобуса Вам даже на электрическом ходу сделают "Экологичные" - на соседнем заводе : Вопрос в том, "А готовы ли Вы за это платить?"
С цивилизованными условиями, но по 12-15грн-Слабо?

Тоесть вы против цивилизованных условий проезда, лишь бы было дешевле? Никто и не говорил что это должно быть дешево.

Цивилизованные условия - начинаются с дороги. За которую Вы заплатили при покупке автобуса и платите ежедневно за топливо. Подземных переходов, путепроводов, развязок, выделенных полос, льготных местах на кладбищах...

Вам предоставлен выбор.
1. Вы лезите в социальный вид транспорта
2. Вы требуете условий люкс - но по социальным ценам.(1евро с пассажира - это только прямые издержки, сегодня...)
3. Хотя у Вас есть выбор такси и личный транспорт.

Результат: "это фуфло раздувают наёмные кликуши - от лиц заинтересованных" - коммунального общественного транспорта не будет ни какого!

Для чего Вам предложено открыть свой бизнес и возить в условиях "Люкс" параллельно по 12-15грн.
- Чего не понять?
- Город пойдёт Вам на уступки без понижения интереса действующих перевозчиков.

Платит в результате - ПАССАЖИР!
Попытка загнать его в "все по 60" - как правило провальны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 06:54

Sommer

Как-то Вы припозднились со своим комментарием. Хотя еще же парламентские выборы, забыл.

Но если Вы внимательно прочтете комментарии, выберете из них те, которые не являются половой вроде Вашего коммента, то поймете:

- этот автобус, будучи запущенным в Украине, либо приведет ко значительному росту стоимости проезда (который и так доставляет большой дискомфорт, особенно в полудохлых городах с населением в 30 тыс. чел.), либо окажется на поверку тем же Богданом, но чуть больше и пригодным только для более крупных населенных пунктов (для небольших он окажется нерентабельным - там "Газельки" 12-летние себя более-менее оправдывают;

- этот автобус изначально не предназначен для Украины - ввиду низкого качества дорог, клиренса, неготовности пассажира платить больше за комфорт и так далее;

- если попытаться защищать отечественный рынок автобусов, будет как с "Ланосами", ЗАЗ все равно умрет, но его владелец будет годами получать профит от протекционизма, как сейчас получает владелец "Богдана";

- мое замечание об уровне жизни в Украине вряд ли стоит называть зрадой. Номинальный ВВП Украины на душу населения в самые тучные годы независимости (2008 и 2013) никогда не достигал показателя 1990 года - что за период 1990-2018, к слову, является абсолютным мировым антирекордом по темпам экономического роста (в Бангладеш и Индии с этим дела получше). Зрада это или нет, неважно, хотя это слово употребили Вы, а не я.

Хорошо было бы, если бы был внутренний спрос на такие изделия, но его при таком среднем уровне доходов и таком расслоении не будет.
max_us_ua
 
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