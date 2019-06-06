ЗАЗ представив нову модель міського автобуса

Додано: Пон 24 чер, 2019 06:54

Sommer



Как-то Вы припозднились со своим комментарием. Хотя еще же парламентские выборы, забыл.



Но если Вы внимательно прочтете комментарии, выберете из них те, которые не являются половой вроде Вашего коммента, то поймете:



- этот автобус, будучи запущенным в Украине, либо приведет ко значительному росту стоимости проезда (который и так доставляет большой дискомфорт, особенно в полудохлых городах с населением в 30 тыс. чел.), либо окажется на поверку тем же Богданом, но чуть больше и пригодным только для более крупных населенных пунктов (для небольших он окажется нерентабельным - там "Газельки" 12-летние себя более-менее оправдывают;



- этот автобус изначально не предназначен для Украины - ввиду низкого качества дорог, клиренса, неготовности пассажира платить больше за комфорт и так далее;



- если попытаться защищать отечественный рынок автобусов, будет как с "Ланосами", ЗАЗ все равно умрет, но его владелец будет годами получать профит от протекционизма, как сейчас получает владелец "Богдана";



- мое замечание об уровне жизни в Украине вряд ли стоит называть зрадой. Номинальный ВВП Украины на душу населения в самые тучные годы независимости (2008 и 2013) никогда не достигал показателя 1990 года - что за период 1990-2018, к слову, является абсолютным мировым антирекордом по темпам экономического роста (в Бангладеш и Индии с этим дела получше). Зрада это или нет, неважно, хотя это слово употребили Вы, а не я.



Хорошо было бы, если бы был внутренний спрос на такие изделия, но его при таком среднем уровне доходов и таком расслоении не будет.