Сейчас в мире 425 тысяч электрических автобусов. Правда 99% - в Китае.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:33
Сейчас в мире 425 тысяч электрических автобусов. Правда 99% - в Китае.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:35
Додано: Вів 09 лип, 2019 20:56
Re: ЗАЗ представив нову модель міського автобуса
опять ЗАЗовцы слизали дизайн с китайского автопрома, но выставляют как "собственную разработку". ЗАЗ походу ничего своего не придумает)))) Новая Форза - это cherry A13, старая форза = швероле авео, заз ланос = шевроле ланос. Также и с автобусом. Автопром в Украине пАмёр к сожалению.... С корпорацией Богдан та же история, тоже выставляют ладу 2110 как Богдан 2110, а пикапы для АТО, которые Great Wall, то лепят шильдики БОГДАН. Зрада!
|