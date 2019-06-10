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У липні газ для промисловості
подешевшає майже на 13%

У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:41

У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" з 1 липня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів.

Дивися повний текст У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:41

Летом, когда газом не топят, он дешевле, а зимой будет также?
asdrud2016
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