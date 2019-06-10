"Нафтогаз України" з 1 липня знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів.
Дивися повний текст У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:41
У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:46
Re: У липні газ для промисловості подешевшає майже на 13%
интересно, отразится ли это снижение на ценах на товары, при пр-ве которых используется газ?
или как обычно - отката цены нет?
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