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Fitch спрогнозувало
курс гривні до 2022 року

Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:06

Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.

Дивися повний текст Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:06

в мусорник можно выкидывать все эти прогнозы. также как и прогнозы минфина и керманычей...
Alex2007
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