Аналітики оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн/$1.
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:06
Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Fitch спрогнозувало курс гривні до 2022 року.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:06
в мусорник можно выкидывать все эти прогнозы. также как и прогнозы минфина и керманычей...
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