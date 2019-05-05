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Звільнення від ПДВ імпорту
сонячних батарей сприяло...

Звільнення від ПДВ імпорту сонячних батарей сприяло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:30

Звільнення від ПДВ імпорту сонячних батарей сприяло...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалені Верховною Радою зміни до податкового законодавства, якими звільняються від оподаткування податком на додану вартість сонячні батареї, що імпортуються до України, призвело до того, що бюджет від початку року не виконується зо доходами.

Дивися повний текст Звільнення від ПДВ імпорту сонячних батарей сприяло недовиконанню бюджету за доходами — Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:30

Гораздо больше можно было секономить на расходах Верховной Рады, и не выделяя Порошенко миллиард на выборы.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:52

Какой громкий заголовок. А в тексте

Головними причинами цього є менший курс валют, звільнення депутатами від оподаткування ПДВ сонячних панелей, скорочення виробництва тютюну та менші обсяги імпорту.


желтеет сайт :(
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