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Як відрізняються ціни на продукти в державах-членах ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:57
Пропонуємо до обговорення:
Данія мала найвищий рівень цін* на продукти харчування і безалкогольні напої в ЄС в 2018 році.
Дивися повний текст Як відрізняються ціни на продукти в державах-членах ЄС
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