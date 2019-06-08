Данія мала найвищий рівень цін* на продукти харчування і безалкогольні напої в ЄС в 2018 році.
Дивися повний текст Як відрізняються ціни на продукти в державах-членах ЄС.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 21:57
Як відрізняються ціни на продукти в державах-членах ЄС
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Дивися повний текст Як відрізняються ціни на продукти в державах-членах ЄС.
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