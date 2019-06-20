Аналітики платформи OLX розповіли, які бренди смартфонів були найпопулярнішими.
Дивися повний текст Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців (інфографіка).
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:08
Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців...
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Дивися повний текст Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців (інфографіка).
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:08
Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:48
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