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Топ 10 найпопулярніших
смартфонів серед українців...

Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:08

Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики платформи OLX розповіли, які бренди смартфонів були найпопулярнішими.

Дивися повний текст Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:08

Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:48

  Sommer написав:Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1

Так и есть, вам виднее :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 07:55

  Sommer написав:Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1

На OLX скорее всего б/у iPhone продают
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:07

  BIGor написав:
  Sommer написав:Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1

На OLX скорее всего б/у iPhone продают


В магазинах 50% продаж приходится на модели до 5 тыс.грн, айфоны там и близко не стоят
Живите своим умом!
zzzzzz
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