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Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:08
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики платформи OLX розповіли, які бренди смартфонів були найпопулярнішими.
Дивися повний текст Топ 10 найпопулярніших смартфонів серед українців (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:08
Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1
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Sommer
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:48
Sommer написав:
Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1
Так и есть, вам виднее
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tigr-uu
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Додано: Суб 22 чер, 2019 07:55
Sommer написав:
Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1
На OLX скорее всего б/у iPhone продают
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BIGor
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:07
BIGor написав: Sommer написав:
Зубожиння ведь, денег населению на еду не хватает! Какие айфоны, это небось пропаганда Порошенко!1
На OLX скорее всего б/у iPhone продают
В магазинах 50% продаж приходится на модели до 5 тыс.грн, айфоны там и близко не стоят
Живите своим умом!
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zzzzzz
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