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Toyota анонсувала
нову систему безпеки

Toyota анонсувала нову систему безпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:18

Toyota анонсувала нову систему безпеки

Пропонуємо до обговорення:
Toyota переходить на новий рівень безпеки. Стало відомо, що автовиробник буде додавати нові функції безпеки до своїх транспортних засобів, починаючи з 2020 року.

Дивися повний текст Toyota анонсувала нову систему безпеки.
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