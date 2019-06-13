У липні в Україні обіцяють подорожчання бензину і дизельного палива.
Дивися повний текст У липні в Україні подорожчає паливо - експерт.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
У липні в Україні подорожчає паливо - експерт
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Дивися повний текст У липні в Україні подорожчає паливо - експерт.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
Во всём мире нефтепродукты дешевеют ещё с весны,а у нас дорожает.Сколько будет продолжаться это бл@дство???
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