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У липні в Україні
подорожчає паливо - експерт

У липні в Україні подорожчає паливо - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11

У липні в Україні подорожчає паливо - експерт

Пропонуємо до обговорення:
У липні в Україні обіцяють подорожчання бензину і дизельного палива.

Дивися повний текст У липні в Україні подорожчає паливо - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11

Во всём мире нефтепродукты дешевеют ещё с весны,а у нас дорожает.Сколько будет продолжаться это бл@дство???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:53

Re: У липні в Україні подорожчає паливо - експерт

Доллар не растет, нефть не дорожает, а у нас все как всегда - цены на топливо растут, а значит растут цены и на всё. Удивительная страна)
Laven
 
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