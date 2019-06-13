У липні в Україні обіцяють подорожчання бензину і дизельного палива.
Дивися повний текст У липні в Україні подорожчає паливо - експерт.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
У липні в Україні подорожчає паливо - експерт
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Дивися повний текст У липні в Україні подорожчає паливо - експерт.
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:11
Во всём мире нефтепродукты дешевеют ещё с весны,а у нас дорожает.Сколько будет продолжаться это бл@дство???
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:53
Re: У липні в Україні подорожчає паливо - експерт
Доллар не растет, нефть не дорожает, а у нас все как всегда - цены на топливо растут, а значит растут цены и на всё. Удивительная страна)
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