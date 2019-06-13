|
|
В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:22
Пропонуємо до обговорення:
В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком через відсутність в сільській місцевості відповідних станцій, які проводять сигнал.
Дивися повний текст В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком - експерти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89425
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор