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В Україні 16 мільйонів абонентів
не можуть скористатися...

В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:22

В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком через відсутність в сільській місцевості відповідних станцій, які проводять сигнал.

Дивися повний текст В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком - експерти.
R2
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