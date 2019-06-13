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В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:22
Пропонуємо до обговорення:
В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком через відсутність в сільській місцевості відповідних станцій, які проводять сигнал.
Дивися повний текст В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком - експерти
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R2
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Додано: Суб 22 чер, 2019 16:22
Факт, сам 2 G только вижу. И три смартфона использую)
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still_die
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Додано: Суб 22 чер, 2019 18:54
А у нас разве проживает 16 млн сельских жителей? :)
Не кормите троллей:
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M-A-X
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:16
M-A-X написав:
А у нас разве проживает 16 млн сельских жителей?
Да, эксперт явно в лужу сел. Сейчас убранизация, наверно, под 80%. Если органическая депопуляция - порядка 0,5% в год, и еще эмиграция - порядка 1% в год, но при этом города-миллионники активно застраиваются, значит в селах и пгт населения почти не осталось.
Тем не менее, так как речь о мобильной связи, а не фиксированной - интернет нужен везде. Горожане тоже появляются в слабо-населенных местах со смартфонами. А значит операторам нужно таки давать низкие частоты 700-800 МГц, волна которых длинная и покрывает очень большие радиусы вокруг базовой станции.
Сегодня на низких частотах прочно сидит телек, а он для власти (любой) - гораздо более приоритетный инструмент. А иначе, как агитпроп осуществлять
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zРадио
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