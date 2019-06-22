В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...

Додано: Нед 23 чер, 2019 13:38

ну и разве это новость ??? ничего нового я не услышал ... так было так есть

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html