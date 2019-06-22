В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...

M-A-X написав:
А у нас разве проживает 16 млн сельских жителей?
Да, эксперт явно в лужу сел. Сейчас убранизация, наверно, под 80%. Если органическая депопуляция - порядка 0,5% в год, и еще эмиграция - порядка 1% в год, но при этом города-миллионники активно застраиваются, значит в селах и пгт населения почти не осталось.
Тем не менее, так как речь о мобильной связи, а не фиксированной - интернет нужен везде. Горожане тоже появляются в слабо-населенных местах со смартфонами. А значит операторам нужно таки давать низкие частоты 700-800 МГц, волна которых длинная и покрывает очень большие радиусы вокруг базовой станции.
Сегодня на низких частотах прочно сидит телек, а он для власти (любой) - гораздо более приоритетный инструмент. А иначе, как агитпроп осуществлять