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В Україні 16 мільйонів абонентів
не можуть скористатися...

В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:22

В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 16 млн абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком через відсутність в сільській місцевості відповідних станцій, які проводять сигнал.

Дивися повний текст В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися 3G і 4G зв'язком - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:22

Факт, сам 2 G только вижу. И три смартфона использую)
still_die
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:16

  M-A-X написав:А у нас разве проживает 16 млн сельских жителей? :)


Да, эксперт явно в лужу сел. Сейчас убранизация, наверно, под 80%. Если органическая депопуляция - порядка 0,5% в год, и еще эмиграция - порядка 1% в год, но при этом города-миллионники активно застраиваются, значит в селах и пгт населения почти не осталось.

Тем не менее, так как речь о мобильной связи, а не фиксированной - интернет нужен везде. Горожане тоже появляются в слабо-населенных местах со смартфонами. А значит операторам нужно таки давать низкие частоты 700-800 МГц, волна которых длинная и покрывает очень большие радиусы вокруг базовой станции.

Сегодня на низких частотах прочно сидит телек, а он для власти (любой) - гораздо более приоритетный инструмент. А иначе, как агитпроп осуществлять :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:17

zРадио автор статьи прав, в пригороде и в части районах крупных городов нет такого интернета.
До появления 4Г был. Теперь везде Е максимум что видела это Г :shock: .
Востаннє редагувалось Juna в Нед 23 чер, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:38

Re: В Україні 16 мільйонів абонентів не можуть скористатися.

ну и разве это новость ??? ничего нового я не услышал ... так было так есть
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:52

С автором не соглашусь - 4 G зависит от передатчика а не от сельско-городской местности.
Знаю села с прекрасным 4 G и отвратительную связь в некоторых районах в киеве показывает 2G иногда 3G
blueiceua
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